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Otizmli çocuklar yaşama eğitimle tutunuyor

Otizmli çocuklar, futbol, bisiklet, paten gibi sportif faaliyetler ile ahşap yapımına kadar uzanan mesleki eğitimler sayesinde kendilerine yetebilecekleri bir geleceğin kapısını aralıyor.

AA | 01.04.2018 - 11:25..
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Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla 2010'da kurulan Otizm Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu.

Vakıfta, Spor Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile İş ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde uzmanlar aracılığıyla otizmli bireylere temel yaşam becerileri ile mesleki yeterlilik eğitimleri veriliyor.

Otizmli çocuklar yaşama eğitimle tutunuyor

Bebeklik döneminden itibaren her yaştaki otizmli bireye destek sağlanan yaşam merkezinde, ayrıca çocukların duyularını harekete geçirmek amacıyla çalışmaların yapıldığı bir Ergo Terapi Ünitesi de bulunuyor.

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