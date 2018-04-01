Otizmli çocuklar yaşama eğitimle tutunuyor

Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla 2010'da kurulan Otizm Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu.

Vakıfta, Spor Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile İş ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde uzmanlar aracılığıyla otizmli bireylere temel yaşam becerileri ile mesleki yeterlilik eğitimleri veriliyor.

Bebeklik döneminden itibaren her yaştaki otizmli bireye destek sağlanan yaşam merkezinde, ayrıca çocukların duyularını harekete geçirmek amacıyla çalışmaların yapıldığı bir Ergo Terapi Ünitesi de bulunuyor.