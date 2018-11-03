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Otizmli müzik dehasına üniversite yolu açıldı

Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ne kabul edilmeyen otizmli Raci Demir'in öğrenci olmak için verdiği hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı.

AA | 03.11.2018 - 13:27..
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Mozart, Beethoven, Chopin gibi referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen ve müzik dehası olarak nitelendirilen otizmli Raci Demir, üniversite öğrencisi olmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

ÖĞRENCİ OLDU

California Üniversitesi’nin Perfect Pitch adı verilen sınavından tam puana yakın notlar alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalan otizmli Raci mahkeme kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi oldu.

Otizmli müzik dehasına üniversite yolu açıldı

MAHKEME HAKLI BULDU

Özel yetenek sınavında başarısız olduğu gerekçesiyle 2017 yılında bölüme alınmayan Raci Demir'in üniversite aleyhine açtığı dava sonucu İzmir 6. İdare Mahkemesinin aldığı yürütmeyi durdurma kararını, İzmir Bölge İdari Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi onadı.

KARAR SEVİNDİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan baba Prof. Dr. Cengiz Demir, oğlu için Buca Eğitim Fakültesi’nin verdiği karara karşı 23 Ekim 2017'de açtıkları davanın olumlu sonuçlanmasına sevindiklerini söyledi.

Otizmli müzik dehasına üniversite yolu açıldı

DERSLERİNDE BAŞARILI OLDU

Cengiz Demir, "Raci, DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavına girmişti. İkinci aşamada elenmişti, ben de notunu sormuştum ama söylememişlerdi. Dava açtık. İzmir 6. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı verince Raci'nin okula kaydı alındı ve bütün derslerden başarılı oldu. Bu arada üniversite istinaf başvurusunda bulundu. Yürütmeyi durdurma kararını 17 Ekim'de Bölge İdare Mahkemesi de onayınca hukuk mücadelesini kazanmış olduk. Üniversiteye giriş zor ama okuma süreci kolay oldu" dedi.

Otizmli müzik dehasına üniversite yolu açıldı

"ARKADAŞLARIYLA İYİ ANLAŞIYOR"

Oğlunun müzik öğretmeni olmasından ziyade sosyalleşmesini amaçladıklarını söyleyen Demir, Raci'nin üniversitedeki arkadaşlarıyla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Raci Demir ise okulunu ve dersleri çok sevdiğini söyleyerek, eğitimine destek veren herkese teşekkür etti.

Otizmli müzik dehasına üniversite yolu açıldı


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