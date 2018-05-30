Otizmli piyanistten Kazakistan'da konser

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın yanı sıra Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk kuruluşlarının çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Doğa Tırpan'ın, müzik öğretmeni Dr. Orçun Berrakçay ve babası Murat Tırpan eşliğinde çaldığı eserler ve söylediği şarkılar halkın beğenisini topladı.

DİĞER ENSTRÜMANLARI DA ÇALIYOR

Doğa Tırpan'ın annesi İkbal Tırpan, 3 yaşında otizm tanısı konulan kızlarının sosyalleşme eğitimlerinin yanı sıra müzik eğitimi de aldığını ve şimdi güzel sanatlar lisesinde okuduğunu, piyano ve diğer müzik enstrümanları çaldığını ifade etti.

130 KONSER VERDİ

Doğa Tırpan'ın müzik öğretmeni Orçun Berrakçay, Doğa'nın İzmir Otizm Orkestrası ve Korosunun (İZOT) piyanisti olduğuna dikkati çekerek, tamamen otizmli çocuklardan oluşan İZOT'un 5 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar 130 konser gerçekleştirdiklerini aktardı.