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Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi

Bursa'da, otobüs durağına çarptıktan sonra boş araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

25.01.2017 - 06:47
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Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi

Merkez Nilüfer ilçesinde İzmir yolunda seyreden Harun Yakışır (51) idaresindeki 16 RL 099 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından da bir binanın duvarına çarparak 7 metre yükseklikten ağaçların bulunduğu boş araziye yuvarlandı.

Sesleri duyan yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi, devrilen aracı görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı sürücü Yakışır'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Harun Yakışır'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, çevrede bulunan bir bina ve mobilya mağazasında da otomobilden kopan parçaların isabet etmesi nedeniyle hasar oluştu.

Bursa'da otomobil otobüs durağına çarptı VİDEO

Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi

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