Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi

Merkez Nilüfer ilçesinde İzmir yolunda seyreden Harun Yakışır (51) idaresindeki 16 RL 099 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından da bir binanın duvarına çarparak 7 metre yükseklikten ağaçların bulunduğu boş araziye yuvarlandı.

Sesleri duyan yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi, devrilen aracı görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı sürücü Yakışır'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Harun Yakışır'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, çevrede bulunan bir bina ve mobilya mağazasında da otomobilden kopan parçaların isabet etmesi nedeniyle hasar oluştu.

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