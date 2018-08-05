Otobüs firmalarından Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

HAZİRAN AYI KAYIP BİR AY

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının sektör için kayıp bir ay olduğunu söyledi.

"YOLCU SAYISI BEKLENENİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yıldırım, "Bu nedenle yaz tatili 2 aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu. Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

"YOĞUN TALEP ALIYORUZ"

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.