taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.910
USD
3,8075
EURO
4,6799
ALTIN
161,23
PETR
63,6800

Otobüs kaçıran 4 küçük kafadar kamerada

İstanbul Ümraniye’de gece yarısı, park halindeki otobüsü kaçıran çocuklar trafikte tehlike saçtı.

İHA | 02.03.2018 - 13:30..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Ümraniye’de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat günü mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu’daki evinin önüne park ederek gitti.

Gece yarısı otobüs bekleyen 4 kafadar çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. Otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamayınca orta kapısını açarak içeriye girdi.

Otobüs kaçıran 4 küçük kafadar kamerada

OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRIP HIZLA İLERLEDİLER

Çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında ise otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yolda ilerledi.

Otobüs kaçıran 4 küçük kafadar kamerada VİDEO

ADETA OYUN OYNADILAR

Çocuklardan bir tanesi şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar ise otobüste bulunan inecek var düğmesine basıp, oyunlar oynadı.

Görüntülerde, küçük çocuğun, araç seyir halindeyken elini şoför mahallinin kapısının üstüne koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlar sergileyerek otobüsü sürmesi pes dedirtti.

TEKRAR ÇALIŞTIRAMAYINCA ARACI TERK ETTİLER

Bir süre sonra mahalle arasından otoyola çıkan çocuklar, hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Aracı canları sıkılıp emniyet şeridine çeken çocuklar, tekrar hareket etmeye çalışıp başarılı olamadı. Bunun üzerine aracı terk ederek kayıplara karıştılar.

Otoyolda devriye gezen polisler ise emniyet şeridinde terk edilmiş halde bulunan otobüsü görünce şüphelenerek incelemeye başladı.

Yapılan araştırma sonrasında polisler otobüsün sahibine ulaştı. Otobüsün bulunduğu yere gelen otobüs sahibi aracına alarak evine gitti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı eğlence mekanını kurşunlarken o selfie çekildi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, motosikletle gittikleri eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutup yakalanan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da kar güzelliği
İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı, sabah etkisini kaybederken, şehri kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
Tek teker şov yaparken yere çakıldı
Çin'de otoyolda motosikletle şov yapan bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düştü.
Turnike geçişine engel olan karga
İstanbul'da turnikeden geçen bir vatandaşı engelleyen karga, vatandaşın geçmesine izin vermedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

167
Raco için operasyon başladı

Raco için operasyon başladı

72
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

53
Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

77
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

53
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

55
Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM