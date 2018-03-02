Ümraniye’de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat günü mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu’daki evinin önüne park ederek gitti.

Gece yarısı otobüs bekleyen 4 kafadar çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. Otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamayınca orta kapısını açarak içeriye girdi.

OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRIP HIZLA İLERLEDİLER

Çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında ise otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yolda ilerledi.

Otobüs kaçıran 4 küçük kafadar kamerada VİDEO

ADETA OYUN OYNADILAR

Çocuklardan bir tanesi şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar ise otobüste bulunan inecek var düğmesine basıp, oyunlar oynadı.

Görüntülerde, küçük çocuğun, araç seyir halindeyken elini şoför mahallinin kapısının üstüne koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlar sergileyerek otobüsü sürmesi pes dedirtti.

TEKRAR ÇALIŞTIRAMAYINCA ARACI TERK ETTİLER

Bir süre sonra mahalle arasından otoyola çıkan çocuklar, hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Aracı canları sıkılıp emniyet şeridine çeken çocuklar, tekrar hareket etmeye çalışıp başarılı olamadı. Bunun üzerine aracı terk ederek kayıplara karıştılar.

Otoyolda devriye gezen polisler ise emniyet şeridinde terk edilmiş halde bulunan otobüsü görünce şüphelenerek incelemeye başladı.

Yapılan araştırma sonrasında polisler otobüsün sahibine ulaştı. Otobüsün bulunduğu yere gelen otobüs sahibi aracına alarak evine gitti.