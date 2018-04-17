Öğrencilerie kitap okuma alışkanalığını kazandırmak için başlatılan 'Okudukça Yol Alıyorum' projesi öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.
ÜÇ AYDA TAMAMLANDI
Çankırı'da hayata geçirilen uygulamayla okumaya olan ilgi vurgulandı. Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesinde atıl durumda olan otobüs 3 aylık çalışma sonucu kütüphaneye dönüştürülerek 30 Ağustos İlkokulunun bahçesine yerleştirildi.
TÖRENLE AÇILDI
Bütün hazırlıkları tamamlanan otobüs kütüphane törenle hizmete sunuldu. Okuldaki kitap eksikliğini giderecek olan kütüphanede kitap okumak daha keyifli olacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, "Gençlik çağında kitap ile buluşmak hepimizin arzusudur. Hayatı, yaşamı okuyabilmek, dünyaya dair fikirler ortaya koyabilmek kitaba ulaşmakla mümkündür" dedi.