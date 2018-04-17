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Otobüs kütüphane

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Okudukça Yol Alıyorum' projesi kapsamında, bir otobüs okulun bahçesinde kütüphane olarak hazırlanıp hizmete sunuldu.

AA | 17.04.2018 - 09:43..
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  2. Kültür Sanat

Öğrencilerie kitap okuma alışkanalığını kazandırmak için başlatılan 'Okudukça Yol Alıyorum' projesi öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÜÇ AYDA TAMAMLANDI

Çankırı'da hayata geçirilen uygulamayla okumaya olan ilgi vurgulandı. Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesinde atıl durumda olan otobüs 3 aylık çalışma sonucu kütüphaneye dönüştürülerek 30 Ağustos İlkokulunun bahçesine yerleştirildi.

Otobüs kütüphane

TÖRENLE AÇILDI

Bütün hazırlıkları tamamlanan otobüs kütüphane törenle hizmete sunuldu. Okuldaki kitap eksikliğini giderecek olan kütüphanede kitap okumak daha keyifli olacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, "Gençlik çağında kitap ile buluşmak hepimizin arzusudur. Hayatı, yaşamı okuyabilmek, dünyaya dair fikirler ortaya koyabilmek kitaba ulaşmakla mümkündür" dedi.

Otobüs kütüphane

Otobüs kütüphane

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