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Otobüs şoförlerine öfke kontrolü eğitimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, ilçede toplu taşımacılık yapan Halk Otobüsü şoförlerine yönelik, ‘Öfke Kontrolü ve İletişim Konulu Eğitim Semineri’ düzenledi.

İHA | 23.01.2018 - 17:49..
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Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Levent Tigin Kalyoncu’nun da dinleyici olarak katıldığı ilk gün eğitiminde şoförlere, öfke kontrolü ve stres yönetimi başta olmak üzere, zor insanla başa çıkma, kişisel bakım ve imaj yönetimi, kurum kültür uyumu ile müşteri memnuniyeti alanında sunumlar yapıldı.

Otobüs şoförlerine öfke kontrolü eğitimi

EĞİTİM 3 AY SÜRECEK

Psikolog Sezai Kalafat’ın konuşmacı olarak katıldığı ve ilki bugün gerçekleşen seminer, 10’ar kişilik gruplar halinde 3 ay boyunca devam edecek. Tüm şoförler 3'er saat sürecek eğitimin ardından, sınava tabi tutulacak.

Otobüs şoförlerine öfke kontrolü eğitimi

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