Tehlikeli hayvanlar ile dost olan insanlar

1 Sinan Özen hayvancılık yapacak Sinan Özen: Hayalimdeki işi de yapmaya başlayacağım

2 Adana'da 3 büyüklüğünde deprem Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 Refakatçiden kadın doktora taciz İstanbul'da bir hastanede yatan yakınına refakat eden Murat Ç., orada gördüğü Yrd. Doç. Dr. Anita K.'yi taciz etti.

4 AB'nin Türkiye'den aldığı Suriyeli sayısı NATO Zirvesi'ne katılacak Erdoğan’ın; AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

5 Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü, dinlendiği bölmede ölü bulundu.

6 Hande Ataizi yine estetik yaptırdı Memeleri, burnu dahil bugüne kadar en az 10 kez estetik ameliyat yaptıran Hande Ataizi (43) yaz öncesi bakıma girdi.