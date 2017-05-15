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Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü, dinlendiği bölmede ölü bulundu.

15.05.2017 - 08:47
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Bodrum'dan İstanbul'a seyahat eden bir otobüs firmasının 34 FS 5366 plakalı aracı, Çayırova ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

MUAVİN UYANDIRMAK İSTEDİ

Muavin aracın dinlenme bölümünde uyuyan ikinci şoför Güven Arıcı'yı (44) uyandırmak istedi.

Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu

Arıcı'nın hareketsiz yattığını farkeden muavin, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Arıcı'nın cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Otobüste inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu



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