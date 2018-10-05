Otobüs şoförü ateşlenen çocuğu acile yetiştirdi

İnegöl ilçesine bağlı Huzur mahallesi İnegöl arasında yolcu taşıyan Mesut Arslan yönetimindeki 16 M 06068 plakalı özel halk otobüsüne, Huzur mahallesinde bulunan duraktan bir çift çocukları birlikte bindi. Yüksek derecede ateşi olan 5 yaşındaki çocuğunun ailesi otobüs içerisinde telaşlı bir şekilde araç sürücüsüne biraz daha hızlı gitmesini istemesi üzerine durumdan haberdar olan Arslan, güzergahını değiştirerek İnegöl devlet hastanesi acil servisine yolcularla birlikte getirdi. Sürücü daha sonra normal hattına devam etti.

"GEREKENİ YAPTIM"

Konu ile ilgili açıklama yapan otobüs sürücüsü Mesut Arslan, "Durakta bir aile otobüse bindi. İnegöl’e doğru gelirken aile telaşlı bir şekilde bana biraz daha hızlı gitmemi istedi. Bende sebebini öğrendikten sonra hemen aracın dörtlülerini yakıp hastaneye getirdim. Araç içerisinde yolcularda vardı onlarda anlayışla karşılayarak bana teşekkür etti" dedi.

UNUTULAN CÜZDANI SAHİBİNE VERMİŞTİ

Şoför Mesut Arslan geçtiğimiz günlerde arabasının içerisinde unutulan, içerisinde 7 bin TL nakit para kredi kartları olan cüzdanı sahibine ulaştırarak teslim etmişti.