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Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Halk otobüsünde fenalaşan bir yolcuyu, otobüs şoförü güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

23.11.2017 - 14:05
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Aydın'da özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan Hüseyin Öngören (25), Ata Mahallesi'ndeki bir duraktan aracına binen yolcunun fenalaşmasının ardından güzergahını değiştirerek Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Otobüsün kamera kaydında arka koltukta oturan yolcunun el işaretiyle rahatsızlandığını ifade ettiği, şoförün çağrısı üzerine ön koltuğa geldiği ve hastanın diğer yolcuların da yardımıyla hastaneye götürüldüğü görülüyor.

"TEREDDÜT ETMEDEN HASTANEYE SÜRDÜM"

Gazetecilere açıklama yapan Öngören, aracına binen yolcunun bir müddet sonra kendisine seslendiğini belirterek şunları söyledi: "Yolcu, 'Apandisimde sıkıntı var, lütfen beni hastaneye yetiştir.' dedi. Ben de ön tarafa gelmesini arka tarafta sarsılırsa daha kötü olacağını söyledim. Yolculardan rica ettim. '2 dakika bekler misiniz?' dedim. Onlar da 'Tabii ki önemli olan insanlık' dedi. Yolcuların da yardımıyla sedyeye bindirip acile bıraktık. Sonra tekrar güzergahımda yoluma devam ettim. O anda her şeyi bir kenara bıraktım. Hiç tereddüt etmeden, düşünmeden hastaneye sürdüm."

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

"HERKESİN YAPMASI GEREKEN ŞEY"

Herkesin yapması gereken şeyi yaptığını söyleyen Öngören, daha önce de benzer durumda birini hastaneye yetiştirdiğini kaydetti.

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