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Otobüs şoförü ile sürücü kursu hocası kavga etti

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü ile sürücü kursu hocasının kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA | 23.07.2018 - 15:14..
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Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, özel halk otobüs şoförü, köprüye giriş yapmak üzere olan sürücü adayından önce köprüye girmek istedi. Sürücü adayının yavaş olması ve direksiyona hakim kalması sonucu korkulan olmadı.

16 BMZ 01 plakalı sürücü kursuna ait otomobildeki sürücü eğitmeni Gönül Mercan, otobüs şoförü ile konuşmak istedi.

ÖZÜR BEKLERKEN DARBEDİLDİ

Bir sonraki durakta 16 M 00022 plakalı otobüsü durduran Mercan, konuşmak ve özür beklerken Seher Şanlı tarafından darbedildi.

Otobüs şoförü ile sürücü kursu hocası kavga etti

Otobüs şoförü ile sürücü kursu hocası kavga etti

Otobüsün otomobilin önüne kırması ile eğitmen ve otobüs şoförünün arasında yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

RAPOR ALDILAR

Yaşanan arbede de her iki taraf da bir birinden şikayetçi olurken, Mercan'ın hastaneden darp raporu, Şanlı'nın ise 7 gün boyunca çalışamaz raporu aldığı ifade edildi.

"BENİ YUMRUKLADI"

Yaşananları anlatan Mercan, "Biz eğitim sonrası ofisimize dönüyorduk. Bizim arkamızdan gelip köprülü kavşağa geldiğimizde sağımızdan geçip önümüze kırdı. Son anda diğer yandan geçen kamyonetin altında kalmadığımızı düşünüyorum. Ne olup bittiğini anlamak için otobüsü takip ettik. Daha sonra kendisi ile konuşmak için otobüse bindim. Ancak özür beklerken beni darbederek otobüsten attı. Ben ona sadece 'Kurbanlık koyun taşımıyorsun. Can taşıyorsun' dedim. Ancak o beni yumrukladı. Sürücü adaylarını kimse istemiyor. Ama herkes bilsin ki, kiminin kızı oğlu veya yakını bu ehliyeti alıyor. Ben otobüs şoföründen davacı oldum" dedi.

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