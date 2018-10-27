Otobüs şoförü kendisine çarpan gence sarıldı

Halkalı’da, önünde giden özel halk otobüsüne arkadan çarpan genç yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulan genç, motosikletine binerek gitmek istedi.

KOŞARAK YANINA GELDİ

Ancak gencin çarptığı otobüsün şoförü, aracından inip koşarak gencin yanına geldi. Şoförün “Bir şeyin var mı?“ diye sorduğu genç, “Yok bir şeyim ağabey, eyvallah devam et. Millete panik yaptırtma. Kusura bakma motosiklet dönmedi” diye yanıt verdi.

"ÖDÜMÜZÜ KOPARDIN"

Gencin sözlerine rağmen içi rahat etmeyen otobüs şoförü, “Ödümüzü kopardın ya. Motosiklete bir baktır, kendin de muhakkak hastaneye git” dedi.

Motosikletli başka bir gencin sorusu üzerine şoför, “Motosiklet aracıma çarptı da, ben de baktım bir şey oldu sandım ama yokmuş. İyiyiz” ifadelerini kullandı. Genç ardından motosikletiyle olay yerinden ayrıldı.

Otobüs şoförünün kendisine çarpan gence şefkati