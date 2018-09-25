Otobüs şoförü kırmızı ışıkta sigara içti

Antalya’da şehir içi toplu ulaşım şoförü içinde yolcularla birlikte Konyaaltı İlçesi 6. Caddeden Atatürk Bulvarına seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışık yandı.

80 saniyelik kırmızı ışıkta şoförün sigara molası VİDEO

80 SANİYEYİ FIRSAT BİLDİ

Yaklaşık 80 saniyelik ışıkta içeride sigara içmenin yasak olduğu otobüste şoför koltuğundan inen sürücü, aşağıda sigarasını yaktı.

Otobüs içinde bekleyeceği süreyi sigara içerek değerlendiren sürücünün bu anları otobüsteki yolcular tarafından kaydedildi. Kısa bir süre içinde sigarasını içen sürücü, yeşil ışık yanmadan aracına bindi ve ışığın yeşile dönmesiyle birlikte yoluna devam etti.



