Olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Eminönü-Yeşilpınar hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü, otobüs içerisinde bir kadınla tartıştı. Otobüsteki yolcular da tanık oldukları o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok kişi bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki göstedi.

Otobüs şoförü tarafından azarlanan kadın VİDEO

ÇOCUĞUN KAFASI DEMİRE VURDU

Şoför yol üstünde bir inşaat işçisiyle tartıştı ve daha sonra sinirle viraja girdi. Bunun sonucunda kadının kucağındaki bebek, kafasını demire vurdu ve anne yavaş gitmesi için şoförü uyardı.

KADINA BAĞIRDI

Bunun üzerine şoför kadına bağırmaya başladı. ve "Gel kendin sür, nereye şikayet ediyorsan et, sizinle mi uğraşacağım" diye bağırdığı ve üzerine yürüdü. Bu esnada kadının kucağındaki çocuğun oldukça korktuğu ve ağladığı görülüyor.

BEYAZ MASA'YA ŞİKAYET YAĞDI

Birçok kişi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak duruma tepki gösterdi. Bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın Twitter hesabına durumu bildirdiği görüldü.

Bu şikayetler üzerine İETT'den yapılan açıklamada, "Özel halk otobüsünün şoförünün sertifikasına el konulduğu ve trafiğe çıkmasının engelleneceği' bildirildi. İETT ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da belirtti.