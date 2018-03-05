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Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı

İstanbul'da akbilsiz otobüse binen bir kişi, önce kadın yolcu ile tartıştı, ardından tornavidayla otobüs şoförüne saldırdı.

İHA | 05.03.2018 - 10:13..
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Kadıköy’de kimliği öğrenilemeyen bir kişi akbili olmadan özel halk otobüsüne bindi. Yolculardan akbil kartı isteyen şahıs, kimseden cevap alamayınca sinirlendi.

Otobüsün orta bölümüne doğru gelerek kadın bir yolcuyla tartışan şahıs, kendisini uyaran otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün otobüsü durdurarak, ‘Neden bağırıyorsun kadına’ demesine sinirlenen şahıs, koşarak ön tarafa geldi.

Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı

Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı ViDEO

Şoförle yaşanan tartışma sonrasında hızını alamayan kimliği belirsiz şahıs, eline aldığı tornavidayla şoföre saldırdı. Elinden tornavidayı düşüren saldırgan, sonrasında ise yumruk atarak şoförü başından yaraladı. Saldırı sonrasında şoför, saldırgan tekrar almasın diye koltuğun üzerine düşen tornavidayı eline aldı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTU

Yaşanan kavgaya yolcular müdahil olarak saldırganı otobüsten aşağıya attı. Sonrasında ise otobüsün dışından küfürler eden saldırgan vatandaşların tepkisi üzerine kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şoför ve birkaç vatandaş kaçan şüpheliyi yakalamak için bir süre kovaladı. Kavga sırasında otobüste bulunan yolcular polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, başından yaralanan şoför, tedavi olmak için hastaneye gitti. 

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