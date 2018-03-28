taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.384
USD
4,0059
EURO
4,9563
ALTIN
171,78
PETR
69,0000

Otobüs şoförünün boğazına bıçak dayadı

Hatay’da bir yolcu, bindiği özel halk otobüsünün şoförünün boğazına maket bıçağı dayadı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

İHA | 28.03.2018 - 16:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen bir yolcu, şoförden eşiyle görüşmek için telefonunu istedi.

TELEFONU VERMEYİNCE BIÇAK DAYADI

Gerçekleşen kısa görüşme sonrasında saldırgan, şoföre telefonu verdikten bir süre sonra tekrar telefonu istedi. Otobüs şoförü turuna devam edeceğini belirterek telefonu vermek istemeyince yolcu, şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yolcu, üzerinde taşıdığı maket bıçağını otobüs şoförünün boğazına dayayarak tehdit etti.

Otobüs şoförü ise polisi arayacağını söyleyerek araçtan indi. Daha sonra yolcu, tekrar aracına binen şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürdü.

Otobüs şoförünün boğazına bıçak dayadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmir'de lise öğrencisi okulda intihar etti
İzmir Konak'ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen lise ikinci sınıf öğrencisi Demircan Ş. okulun üçüncü katından atlayarak intihar etti.
Protez parasıyla borçlarını ödedi, protezden icralık oldu
Afyonkarahisar'da bir kişi, SGK'nın protez için verdiği parayı borçlarına harcadı. Protez firması ile icralık oldu.
Van'da Öğretmenevi Müdürü, İranlı turistlere odasını açtı
Van’da İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, otel ve misafirhanelerde yer bulamayan İranlı turistler için makam odasını hazırladı.
Babasını katil eden iftiracı kıza tutuklama
Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. Hatay’dan getirilip ‘iftira’ suçundan tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

239
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

77
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

285
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

121
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

119
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

122
Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM