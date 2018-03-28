Otobüs şoförünün boğazına bıçak dayadı

1,736 kez izlendi

Dereye düşen aracından hiçbir şey olmamış gibi çıktı

1,485 kez izlendi

Osmanlı bir cihan devleti olacak - Mehmed Bir Cihan Fatihi

1,458 kez izlendi

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölüm Fragmanı

1,614 kez izlendi

1,937 kez izlendi

2,116 kez izlendi

1,444 kez izlendi

1 Fatih'in 586. doğum günü Edirne'de kutlanacak İstannbul'un Fatihi Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in doğum günü Edirne'de düzenlenen törenle kutlanacak.

2 İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu Bilim insanları; vücutta 'şok emici' olarak görev yapan ve dokuları korumaya yardımcı interstitiyum adında bir organ keşfetti.

3 Küçük çocuktan asla pes etmeyin dersi Sevimli bir çocuğunun tabureye tırmanmak için çabalayışı bakalım sizde hangi duyguları uyandıracak!

4 Obetize oranı yüzde 45'e dayandı Türkiye'de obezite oranı yüzde 45'e kadar dayandı. Uzmanlar sağlık üzerinden tasarruf yapılamayacağını belirterek, nişasta bazlı şeker tüketiminin kısıtlanması gerektiğini vurguluyor.

5 Van'da teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi Van'da terör örgütü propagandası yapan R.D'nin evine baskın düzenlendi. Baskında silah ve mühimmatlar bulunurken, terör sempatizanı gözaltına alındı.

6 İsrail Suriye'deki saldırılarına yeniden başladı İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot, ülkesinin Suriye'deki saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.