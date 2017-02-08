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Otobüsçüden tepki: Genç şoförlerin seks hayatı yok mu

Kahramanmaraş'ta sorunlarını dile getirmek için toplanan halk otobüsü sahiplerinden 55 yaşındaki Mehmet Nane, seks hayatına değindi.

08.02.2017 - 13:40
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Kent merkezinde 340 araçla yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü sahipleri ve şoförleri, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde toplandı.

Toplantıya; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, Minibüsçüler Odası Başkanı İsmet Kılıç, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Ak ve araç sahipleri ile şoförler katıldı.

Otobüsçüden tepki: Genç şoförlerin seks hayatı yok mu

Araç sahibi ve şoförlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda söz alan araç sahiplerinden Mehmet Nane, şoförlere izinli olduklarında nöbet yazılmasına tepki gösterdi.

"GENÇLERİMİZİN SEKS HAYATI OLMAYACAK MI"

Nane, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'ya "Şoför o gün hiç bir program yapamıyor. Nöbetçi olan çocuk sabah kalkıyor, 'Nereye gidiyorsun bugün istirahatlisin?' 'Nöbete.' 'Ne nöbeti?', 'Araba arıza yaparsa.' Arabaların hepsi yeni. 10 tane araba çalışıyorsa, arıza durumunda diğeri 2 dakika mesafe kısaltarak diğer arıza yapan aracın yerini doldurur. Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak? Yeni evli gençlerimiz var burada" diyerek nöbet çizelgelerine tepki gösterdi.

Otobüsçüden tepki: Genç şoförlerin seks hayatı yok mu

Otobüsçüden tepki: Genç şoförlerin seks hayatı yok mu

ALKIŞLARLA DESTEK VERDİLER

Tepki üzerine salonda bulunanlar Mehmet Nane'yi alkışlayarak destek verirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise sorunla ilgili çalışma yapıp çözüm bulacaklarını ifade etti.

Otobüsçüden tepki: Genç şoförlerin seks hayatı yok mu

Otobüsçüden tepki: Genç şoförlerin seks hayatı yok mu

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