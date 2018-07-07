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Otobüse binemeyen 2 kişi şoföre saldırdı

Kahramanmaraş’ta durak harici yolcu almayan halk otobüsünü taşlayan ve şoföre saldıran 2 kişi, kendilerine tepki gösteren vatandaşlara da bıçak çekti.

İHA | 07.07.2018 - 21:45..
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Onikişubati ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf E., kullandığı halk otobüsü ile 16.00-17.00 seferini yaptığı sırada yol üzerinde 2 kişi, durak harici otobüse binmek istedi.

Şoför Yusuf E., yol kenarında bekleyen 2 kişiye el işaretiyle ilerde durak olduğunu gösterdi. El kaldırdıkları otobüsün durmamasıyla sinirlenen 2 kişi, kaldırım üzerinden söktükleri taşla içerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüse saldırdı.

Otobüse binemeyen 2 kişi şoföre saldırdı VİDEO


YOLCULARA BIÇAKLA SALDIRDILAR

Yaşanan saldırı sonrası yolcuların güvenliği için halk otobüsünü sağa çeken şoförü gören 2 kişi, bu kez de Yusuf E.’ye saldırdı.

Yaşanan arbede sonrası saldırgan 2 kişi, halk otobüsünde bulunan yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförüne saldırılan 2 kişi ve yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anında saldırganlardan biri, cebinden çıkardığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüse binemeyen 2 kişi şoföre saldırdı

Otobüse binemeyen 2 kişi şoföre saldırdı

Otobüse binemeyen 2 kişi şoföre saldırdı


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