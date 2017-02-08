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Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı

İzmit'te otobüs parkına girerek araçların akü ve motor parçalarını çalan 3 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı.

08.02.2017 - 00:45
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Akşam saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan otobüs parkına giren hırsızları gören bir vatandaş polisi aradı. İhbar üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri ile devriye ekipleri otobüs parkına hareket etti.

El arabasına yükledikleri yaklaşık 15 bin lira değerindeki akü, motor şanzımanı, silindir kapağı ve klima motoru ile kaçmaya çalışan 3 kişi polislerin geldiğini görünce el arabasını bıraktı. Şüpheli 3 kişi kovalamaca sonrasında yunus ekiplerince yakalandı. Polis, T.K., O.T. ve R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı
Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı

Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı
Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı

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