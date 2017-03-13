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Bolu'da 75 bin liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Bolu'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara, nargile tütünü ve kanser ilacı ele geçirildi.

13.03.2017 - 12:14
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Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri TEM otoyolu üzerinde yaptıkları yol uygulamasında doğu illerinden İstanbul’a giden bir otobüste arama yaptı.

75 BİN LİRALIK KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği Sezar’ın da kullanıldığı aramada, otobüsün havalandırma bölümünde kanser tedavisinde kullanılan piyasa değeri 75 bin liralık kaçak ilaç ile koltukların iç kısımlarında çok sayıda kaçak sigara ve nargile tütünü bulundu. Arama sonrasında 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.
Bolu'da 75 bin liralık kaçak ilaç ele geçirildi

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