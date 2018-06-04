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Otobüste düşürdüğü cüzdanı, şoför geri verdi

Manisa Demirci'de 78 yaşındaki işçi emeklisi Bekir Özdemir 1205 lira emekli maaşının olduğu cüzdanını otobüste düşürdü. Şoför ise cüzdanı bulup geri verdi.

DHA | 04.06.2018 - 19:04..
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Demirci ilçesinin Kazancı Mahallesi'nde yaşayan Bekir Özdemir, evinin yakınında bindiği otobüsün içinde cüzdanını düşürdü.

ŞOFÖR CÜZDANI BULDU

Durumun farkına varmayan Özdemir, birkaç durak sonra otobüsten indi. Otobüs sürücüsü Turgut Akyol, araçta düşürülen cüzdanı gördü. Akyol, bulduğu cüzdanı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Demirci Şubesi'ne teslim etti.

Otobüste düşürdüğü cüzdanı, şoför geri verdi

"BAYRAMI KARA GEÇİRMEYECEĞİM"

Cüzdanın içindeki kimlikten Bekir Özdemir'e ulaşıldı. Özdemir'e, içinde 1205 lira emekli maaşı, banka kartı ve nüfus cüzdanı bulunan cüzdanı şube yetkilileri tarafından eksiz teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve otobüs sürücüsü Turgut Akyol'a teşekkür eden Bekir Özdemir, "Bayramı kara geçirmeyeceğim" diye konuştu.

Otobüste düşürdüğü cüzdanı, şoför geri verdi

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