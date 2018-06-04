Otobüste düşürdüğü cüzdanı, şoför geri verdi

Manisa Demirci'de 78 yaşındaki işçi emeklisi Bekir Özdemir 1205 lira emekli maaşının olduğu cüzdanını otobüste düşürdü. Şoför ise cüzdanı bulup geri verdi.

Guatemala'da yanardağı patlamaları yoğun bir şekilde yaşanırken bir de deprem meydana geldi.

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla birlikte gezen yabancı uyruklu kadın, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Elazığ'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde 56 kilo 650 gram esrar bulunan Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen tutuklandı.

Adıyaman'da bir saat süren şiddetli yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

1 ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaştığı görüldü.

2 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

3 CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi CHP'li milletvekili Gülay Yedekçi, Muharrem İnce'nin seçim çalışmalarına katıldı, İnce ile otobüsten fotoğraf paylaştı.

4 Konsensus'un 24 Haziran anketi Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile MHP, Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

5 3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli memurlara 3 bin 600 ek göstergenin daha önce emekli olanları da kapsayacağını söyledi.

6 HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu Seçim çalışmalarını devam ettiren HDP'liler, dağa çıkıp gençlerle mangal yaptı.