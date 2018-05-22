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Otobüste elini tutacağa sıkıştıran kızın çaresizliği

Çin'de otobüse binen genç bir kız, elini tutacaktan geçirdi ve son durağa kadar çıkaramadı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 11:27..
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Çin'de otobüste akılalmaz bir olay yaşandı. Genç kız daha rahat yolculuk etmek için elini tutacağın içinden geçirince olanlar oldu.

Otobüste elini tutacağa sıkıştıran kızın çaresizliği

Otobüste elini tutacağa sıkıştıran kızın çaresizliği

YARIDMINA ETRAFTAKİLER YETİŞTİ

Elini tutacaktan çıkaramayan genç kadın zor anlar yaşadı. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında elini çıkarmaya çalışan kadın, bu şekilde son durağa kadar gitti.

Otobüste elini tutacağa sıkıştıran kızın çaresizliği

VİDEOYA KAYDETTİLER

Genç kadın elini tutacaktan çıkartmaya çalışırken, etraftakiler de bu anı kameralara kaydetti. Kimisi fotoğraf çekerken, kimisi de dalga geçti. Bu video ise sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı.

Yetkililer; son durağa kadar bu şekilde giden genç kadının nasıl bu durumdan kurtulduğu ile ilgili detaylı bilgi vermedi.

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