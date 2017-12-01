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Otobüste kokan çorabını çıkaran adam gözaltına alındı

Hindistan'da kokan çoraplarını otobüsün ortasında çıkaran kişi yüzünden tartışma büyüdü. Polis olaya el koydu.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 14:06..
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Polis yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada, 27 yaşındaki Prakash Kumar adlı şüpheliye karşı "kamuya açık alanda rahatsızlık vermek" şikayetinde bulunulduğunu belirtti.

Otobüste kokan çorabını çıkaran adam gözaltına alındı

OTOBÜSTE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay başkent Delhi'ye doğru giden bir otobüste, Kumar'ın ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartmasıyla başladı.

Çorapların kokusu o kadar kötüydü ki, diğer yolcular Kumar'dan çoraplarını bir torbaya koymasını veya dışarı atmasını istedi. Ancak iddiaya göre Kumar bunu reddetti ve şiddetli bir tartışma başladı.

Otobüste kokan çorabını çıkaran adam gözaltına alındı

KEFALETLE SERBEST KALDI

Daha sonra yolcular, otobüsün şöförünü yol üzerindeki bir polis karakoluna çekmeye zorladı ve şikayette bulunuldu.

Hindistan Times gazetesinin haberine göre, Kumar çoraplarının hiç kokmadığını savundu ve yolcuların kendisiyle "nedensiz" bir tartışmaya giriştiğini iddia etti. Polis, Kumar'ın kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

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