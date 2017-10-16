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Otobüste yanında oturan genç kızı taciz etti

Samsun'da otobüste yanında oturan kadını teselli etmek bahanesiyle taciz eden S.B. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

16.10.2017 - 13:19
  1. Haberler
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Samsun'da dün yaşanan olayda iddiaya göre, 33 yaşındaki N.K. adlı kadın Samsun'a gelmek için Ordu'nun Fatsa İlçesi'nden otobüse bindi. Otobüs, Ordu'nun Ünye İlçesi'ne geldiğinde genç kadının yanına S.B. oturdu.

Bir süre sonrada sohbet etmeye başladıktan sonra sevgilisinden ayrıldığını söyleyen N.K. ağlamaya başladı. Bunun üzerine şüpheli, genç kadına teselli etme bahaseniyle omuzuna yatırıp daha sonrada dudağından öptü. Şüpheli, otobüs Samsun Otogarı'na gelince N.K.'nin şikayeti üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otobüste yanında oturan genç kızı taciz etti

SERBEST BIRAKILDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün 'cinsel saldırı' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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