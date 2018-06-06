Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

Miss America'nın organizatörleri, yarışmacıların artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyeceklerini açıkladı. Yarışmanın bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığı açıklandı.

Bir süredir yoğun bakımda olan teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları dün Elon Musk ve kardeşini oylamaya aldı. Çıkan sonuç olumlu oldu.

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Osmanlı Ramazanı'na has bir tören: Baklava Alayı

Topkapı’da Ramazan'a has bir özellik olan Baklava Alayı, padişahın askerlere sunduğu bir iltifattı.