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Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

Isparta’da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu, kulaklığın içerisine gizlediği eroin maddesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 06.06.2018 - 08:56..
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Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsleri üzerinde çalışma başlattı.

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kontroller yapan narkotik polisi, Antalya’dan Isparta’ya gelen otobüsteki H.A.’yı durdurarak üst araması yaptı.

KULAKLIĞIN İÇİNDEN EROİN ÇIKTI

Yapılan kontroller sonucu, H.A.’nın kullandığı otobüs kulaklığı içerisine gizlenmiş şekilde 2.59 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekiplerinin H.A.’ya ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yaptıkları öğrenildi.

Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

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