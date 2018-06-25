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Otobüsü ağlayan çocuk için hastaneye sürdü

Sivas'ta halk otobüsü şoförü, kolu kırılan çocuğu minik çocuğun gözyaşlarına dayanamayarak otobüsü güzergahından çıkararak yolcularla birlikte hastaneye götürdü.

İHA | 25.06.2018 - 11:45..
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Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü 26 yaşındaki Muhammet Cin davranışıyla takdir topladı.

ÇOCUĞUN AĞLAMASINA DAYANAMADI

Şoför Cin, yolcularla araçta seyir halindeyken annesiyle birlikte minibüse binen çocuğun ağladığını ve kolunun kırık olduğunu fark etti. Çocuğun acısına ve gözyaşlarına dayanamayan Cin otobüsün güzergahını değiştirerek çocuğu yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi. Korna çalarak acil servisteki sağlık görevlilerinden de yardım isteyen Cin, minik çocuğu hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti.

Otobüsü ağlayan çocuk için hastaneye sürdü ViDEO

''YOLCULARLA BERABER HASTANEYE GİTTİK''

Aracına bindiğinde anne ve minik çocuğun çok zor durumda olduğunu ve minik çocuğun gözyaşları içinde olduğunu fark ettiğini söyleyen halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, "Yiğitler Mahallesi'ne çalışıyordum. Aracıma 3 kişi bindi 2 çocuk annesiyle beraber. Çocuğun kolu kırılmıştı ve baya ağlıyordu acılar içerisindeydi. Bende gözyaşlarına dayanamadım. Annesi acil hastaneye gitmemiz gerekli deyince dayanamadım ve mecburen otobüsü hastaneye sürdüm. Yolcular da bu süreçte araçtaydı ve yolcularda araçtan inerken bana teşekkür etti. Yapmam gereken bir şeydi ve insanlık görevimdi. Mecburen çocuğu hastaneye götürdüm. Kötü bir durumdu iftar saatiydi annesi baya üzüntülü çocuk ise baya ağlıyordu. Gözyaşlarına dayanamadım ve hemen hattımı çevirdim direk hastaneye gittik" dedi.

Otobüsü ağlayan çocuk için hastaneye sürdü

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