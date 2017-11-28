Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangxi adlı bir köyde yaşayan 2 küçük kardeş, şehir merkezine çalışmaya giden anne babalarını özledi.

OTOBÜSÜN ŞASİSİNDE 80 KM YOLCULUK

Çocuklar, şasisine gizlendikleri otobüsle özledikleri anne ve babalarına kavuşmak istediler.

Otobüsün altına gizlenen çocuklar 80 km sonra farkedildi- VİDEO

Otobüs garajda durunca güvenlik görevlileri tarafından farkedilen 8-9 yaşlarındaki çocukların çamur içinde kaldıkları görüldü.

YOKSULLUK ÇOCUKLARI ANNE BABALARINA HASRET BIRAKIYOR

Üç kilometresi dik yamaç olan toplamda 80 kilometrelik yolu kazasız belasız atlatan çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle böyle bir yola başvurduğu öğrenildi. Çin'de birçok ebeveyn çalışmak için şehir merkezinde bulunuyor ve çocuklarını köydeki büyükannelere bırakıyor. Bazı çocuklar ise köydeki evlerinde yapayalnız kalabiliyor.