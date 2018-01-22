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Otobüsün çarptığı kadına aldırmadan yanından geçti

Çin'de, yolun karşısına geçerken otobüsün çarpmasıyla yere düşen kadını gördüğü halde aldırış etmeden kafasına çarpa çarpa geçip giden otomobil kameraya yansıdı.

İHA | 22.01.2018 - 09:33..
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Çin’de yolun karşısına geçmek için acele eden kadın, dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu.

Hızla gelen otobüsün çarptığı kadın yaralanan kadın yere düştü ve kendinden geçti. Bu andan sonra yaşananlarsa insanlık dışıydı.

Otomobil, yerde yatan kadını gördüğü halde lastikleriyle kadının başına çarpa çarpa yoluna devam etti.

Otobüsün çarptığı kadına aldırmadan yanından geçti - VİDEO

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü ise aranıyor.

Otobüsün çarptığı kadına aldırmadan yanından geçti

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