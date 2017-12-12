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Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

Manisa'da, otobüsün geç gelmesine sinirlenince tartıştığı firma yetkilisini öldürüp, arkadaşını yaralayan H.A., sosyal medyadan "Üzgünüm böyle olsun istemezdim." paylaşımında bulundu.

DHA | 12.12.2017 - 14:16..
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Bitmek bilmeyen şiddet olaylarına, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki otobüs terminalinde yolcu ve firma yetkilisi arasında geçen üzücü olayla bir yenisi daha eklendi.

Akhisar'dan Bursa'ya gitmek için internet üzerinden bilet alan H.A., saat 01.30'da, terminale geldi. Bir süre terminalde bekleyen H.A., otobüsün gecikmesi üzerine bileti satın aldığı firmanın yetkilisi Adnan Çakır'ın yanına gidip, konuşmaya başladı.

Aralarında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.A., Çakır ile yanındaki arkadaşı Adnan Can Tirat'ı bıçaklayarak, yaraladıktan sonra terminalden kaçtı.

Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ İSE YARALANDI

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Tirat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan H.A. ise ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki bir evde, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

ÜZÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Şüpheli H.A.'nın olay sonrası sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Üzgünüm böyle olsun istemezdim' diye, paylaşımda bulunduğu görüldü. H.A.'nın sorgusunun sürdüğü belirtilirken, öldürülen Adnan Can Tirat'ın eşi de H.A.'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

Otobüsün geç gelmesine sinirlenip dehşet saçtı

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