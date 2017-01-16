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Otobüsün ünlü spikeri çarpma anı kamerada

Sarıyer'de, otobüsün ünlü spiker Caner Karaer'i çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

16.01.2017 - 21:39
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Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, ünlü spiker Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı.

Otobüsün spiker Caner Karaer'e çarpma anı-İZLE

Kazada başından darbe alan Karaer kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Karaer'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Otobüsün ünlü spikeri çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan Karaer'i çarptıktan sonra durduğu ve çevredekilerin yaralının etrafına toplandıkları görülüyor.

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