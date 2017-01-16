Otobüsün ünlü spikeri çarpma anı kamerada

Oliver'ın kazandığı davayla, McDonald’s hamburgerlerinin içindeki "et"in, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlanmış oldu.

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Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

Elif Şafak, Der Spiegel'de bir eleştiri yazısı kaleme aldı. Şafak, "benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü" dedi.