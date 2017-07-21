taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.765
USD
3,5351
EURO
4,1166
ALTIN
141,98
PETR
48,7400

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

İzmit'te, çarşı iznine çıkan 5 asker, birliğe dönmek için bindikleri yolcu otobüsünde tartıştıkları şahsın yakınlarının saldırısına uğradı.

21.07.2017 - 15:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay geçen pazar günü, İzmit- Kandıra arasında sefer yapan yolcu otobüsunde meydana geldi. Çarşı izinlerini İzmit'te geçiren askerler, Kandıra'daki birliklerine dönmek için İzmit Halkevi mevkiindeki durakta otobüs beklemeye başladı. Askerler, bu sırada bir şahısla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Askerler ve tartıştıkları şahıs, gelen Kandıra otobüsüne bindi. Tartışma burada da sürdü.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESİP İÇİNE DALDILAR

Kimliği öğrenilemeyen şahıs, cep telefonuyla akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak kendisine 5 kişinin dövdüğünü söyledi, yardım istedi. Gencin yakınları toplanıp, güzergah üzerindeki Çubuklu Osmaniye Mahallesi durağında otobüsün önünü kesip içine girdi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse dalan grup askerlere saldırdı.

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

ASKERİN ÖNÜNE SİPER OLDU

Otobüste bulunan bir kadın askerleri dövenlere engel olmaya çalıştı. Kadın, askerin önüne siper olsa da kadını iterek askerlere saldırılarını sürdürdü. Bir kişi hırsla koltuğun üzerine çıkarak askere tekmeler attı.

ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen olayın ardından askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ardından da Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan anlar otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarma, yaptığı soruşturmanın ardından olaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı.

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

İlginizi Çekebilir
Sivas'ta FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Mahmut Sadi Yıldız hakkında karar verildi.
Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlandı
Prostat kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Harun Kolçak, cenaze töreni düzenlendi.
Cuma Hutbesi: Tükenmeyen hüznümüz Kudüs ve Mescid-i Aksa
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu haftanın Cuma Hutbesi'nin konusu Mescid-i Aksa oldu.
Suriyeli dolandırıcı, sahte dolarla tatil yaparken yakalandı
Sahte kimlik ve dolar ile Muğla'da tatil yapan ve Mersin'de polis tarafından yakalan Suriyeli dolandırıcı yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

125
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

149
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

60
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

247
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

104
Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

97
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM