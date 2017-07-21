Otobüsün yolunu kesip içindekilere saldırdılar

Olay geçen pazar günü, İzmit- Kandıra arasında sefer yapan yolcu otobüsunde meydana geldi. Çarşı izinlerini İzmit'te geçiren askerler, Kandıra'daki birliklerine dönmek için İzmit Halkevi mevkiindeki durakta otobüs beklemeye başladı. Askerler, bu sırada bir şahısla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Askerler ve tartıştıkları şahıs, gelen Kandıra otobüsüne bindi. Tartışma burada da sürdü.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESİP İÇİNE DALDILAR

Kimliği öğrenilemeyen şahıs, cep telefonuyla akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak kendisine 5 kişinin dövdüğünü söyledi, yardım istedi. Gencin yakınları toplanıp, güzergah üzerindeki Çubuklu Osmaniye Mahallesi durağında otobüsün önünü kesip içine girdi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse dalan grup askerlere saldırdı.

ASKERİN ÖNÜNE SİPER OLDU

Otobüste bulunan bir kadın askerleri dövenlere engel olmaya çalıştı. Kadın, askerin önüne siper olsa da kadını iterek askerlere saldırılarını sürdürdü. Bir kişi hırsla koltuğun üzerine çıkarak askere tekmeler attı.

ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen olayın ardından askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ardından da Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan anlar otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarma, yaptığı soruşturmanın ardından olaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı.





































