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Otogarda kilometrelerce otobüs kuyruğu

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bu sabah kilometrelerce otobüs kuyruğu oluştu. Otogar girişinde oluşan otobüs kuyruğu havadan görüntülendi.

İHA | 27.08.2018 - 11:15..
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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın giriş bölümünde yolcu otobüsleri uzun araç kuyrukları oluşturdu.

YOLCULAR İNİP YÜRÜMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 3 kilometre boyunca art arda dizilen otobüslerin otogara girişi saatler sürdü. Trafikte beklemek istemeyen yolcular valizlerini alarak otobüsten indi.

Öte yandan, otogarda oluşan kilometrelerce otobüs kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin oluşturduğu kuyruk ve tamamen duran trafik görülüyor.

Otogarda kilometrelerce otobüs kuyruğu

Otogarda kilometrelerce otobüs kuyruğu

Otogarda kilometrelerce otobüs kuyruğu

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