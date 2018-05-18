Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler adlı sergi, Türkiye ve Yugoslavya Krallığı'ndaki dört şehir olan Ankara, Belgrad, İstanbul ile Saraybosna'nın basın fotoğraflarından oluşuyor

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Bulgaristan’dan kaçırılan Isparta gülü

Türkiye’nin birçok bölgesinden sonra geç de olsa ‘gül’ ile buluşan Isparta’nın çileli, çok ilginç bir öyküsü var.