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Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

Avrupa'ya kaçmaya çalışırken Adana'da şehirler arası otogarda yakalanan 17 kaçak göçmen, sınır dışı edilmemek için ağlayarak polislere yalvardı.

İHA | 18.05.2018 - 14:50..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu halde şehirler arası otogarda duran 3’ü Afganistan, 3’ü İran, 11’i Bangladeş uyruklu 17 kişinin durumundan şüphelendi.

Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

AVRUPA'YA KAÇACAKLARDI

Göçmenlerin yanına giden polisler, yaptıkları kimlik kontrolünde Afganistan üzerinden Van’a oradan da Adana’ya gelen kaçakların Avrupa’ya gitmek istediklerini tespit etti.

Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

POLİSLERE YALVARDILAR

İnsan kaçakçılarına kişi başı 3 bin dolar verdiklerini söyleyen kaçaklar ise yakalanınca gözyaşlarına boğuldu. Ülkelerine dönmek istemeyen göçmenler polise sınır dışı edilmemek için ağlayıp yalvardı.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

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