Otogarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini memleketinde ya da tatil köylerinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.
Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.
OTELLERDE YER BULUNAMIYOR
9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerindeki doluluk oranı da yüzde 100'e yaklaştı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek bayram tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin de yüzünü güldürdü.
Turizmciler, tatile geleceklerin, ulaşım, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını istedi.