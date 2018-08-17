1 THY, THK Üniversitesi mezunlarına öncelik verecek Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

2 Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı Çankırı'da bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında 8,5 milyon yıllık olduğu bilinen tam gergedan kafatasının da bulunduğu 15 türde 140 fosile ulaşıldı.

3 Galatasaray Mustafa Pektemek'i transfer ediyor Abdurrahim Albayrak, "Bir oyuncu için Fikret Orman'dan izin istedim" demişti. O futbolcunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

4 Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosil bulundu Çankırı'da zürafa, at, küçük koyun, keçi türlerinin yanı sıra 8,5 milyon yıllık olduğu değerlendirilen tam bir gergedan kafatasına ulaşıldı.

5 HDP'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı Tunceli'de öldürülen 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan Sözde Batı Cephe sorumlusu kadın teröristin cenazesine katılmak için gelen HDP Milletvekili Dersim Dağ, güvenlik engeline takıldı.

6 Otogarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler otogarlarda yoğunluğa sebep olurken, tatil beldelerinde otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı öğrenildi.