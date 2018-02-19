Zonguldak'ta Alaplı-Akçakoca yolu 1 tünel mevkisinde bir otomobil, sürücüsünün manevra yapmak isterken yoldan çıkması sonucu sahil kenarında yaklaşık 20 metrelik yükseklikte asılı kaldı.
Otomobil 20 metre yükseklikte asılı kaldı VİDEO
VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Otomobilden inen sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine gelen 4 kişi, aracı düşmemesi için yaklaşık 20 dakika kapılarından tuttu.
Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekti.