Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi’nde bulunan Dumlupınar Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 06 R 8530 plakalı otomobili ile mesai bitiminden sonra evine doğru ilerleyen polis memuru Murat Çetin, Bulvar üzerinde bulunan Armada AVM önünden geçtiği esnada, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracı alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Alevleri gören Çetin, güçlükle araçtan indi ve durumu ilgili kurumlara bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

İtfaiye erleri vakit kaybetmeden yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye erleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, hurda yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Otomobil alev alev yandı VİDEO