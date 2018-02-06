Bagajdan kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yakutiye ilçesindeki Erzurum-Ağrı kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamada ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan 38 MB 431 ile 38 MB 458 plakalı otomobillerde arama yapıldı.

BAGAJDAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

Aramada, araçların içinde Afganistan uyruklu 5 kişi ile yeşil reçeteli 9 bin 500 hap bulan ekipler, bagaj kısımlarından ses gelmesi üzerine bu bölümleri de kontrol etti. Ekipler, söz konusu 2 aracın bagajlarındaki aramalarda da yine kaçak olarak yurda giren aynı ülke vatandaşı 4 kaçak göçmeni yakaladı.

Emniyette yemek verilen kaçak göçmenler, işlemleri için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Soruşturma kapsamında bu kişilere aracılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan İran uyruklu M.G, A.A.N, M.J. ve G.A. ise çıkarıldığı mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.