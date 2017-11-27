Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Fuhuş şüphelisi polislere 1 milyon lira rüşvet teklif etti

1 Tuğba Ekinci Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti Şarkıcı Tuğba Ekinci, Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkında kullandığı ifadeler ile ilgili "Bu gaftan öte bir şeydir." yorumunu yaptı.

2 Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu Almanya’da ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul bitme aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

4 74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü Almanya'da bir sürücünün, ehliyetsiz 56 sene araç kullandığını ortaya çıktı.

5 Başbakan'dan BBC'nin FETÖ sorusuna Buckingham cevabı Başbakan Yıldırım, BBC'ye verdiği röportajda 15 Temmuz'la ilgili eleştiriye "Ya Buckingham bombalanmış olsa" diye karşılık verdi.

6 Derbinin favorisi Fırat Aydınus Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği öğrenildi.