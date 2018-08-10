Otomobil bariyerlere sıkıştı

Almanya'da şaşkınlığa neden olan zig-zag bisiklet yolu

Başkan Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız

1 Ünye'de sele kapılan köpek kurtarıldı Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpek sel sularına kapılmamak için mücadele ederken duruma itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

3 Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın bozulan zeminiyle ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Shakira konseriyle alakasının olmadığını, çimin hastalığa yakalandığını duyurdu.

4 Rize'deki sel havadan görüntülendi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelan oluşmasına neden oldu.

5 Ersun Yanal alacaklarını peşin istiyor Ersun Yanal ve Aykut Demir'e toplamda 19 milyon TL ödemek zorunda olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İki isim de parayı peşin istediklerini kulübe iletti.

6 Annesinin fotoğrafını oğlunun kimlik kartına bastılar Gebze'de yaşayan ve annesiyle gittiği nüfus müdürlüğünde yeni kimlik kartına müracaat eden 14 Halil İbrahim Akgün, gelen kimlik kartında annesi Kezban Akgün’ün fotoğrafının basıldığını gördü.