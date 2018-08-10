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Otomobil bariyerlere sıkıştı

İzmit'te, gece saatlerinde bir tır, hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile çarparak takla attı. Tır ile bariyerlerin arasına sıkışan otomobil ise dakikalarca yardım bekledi.

DHA | 10.08.2018 - 09:01..
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İzmit'te, TEM Otoyolu'nda otomobile çarpması sonucu tır devrildi. Bariyerlerle tırın arasına sıkışan otomobildeki 3 kişi yaralanıren tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Otomobil bariyerlere sıkıştı

ARAÇ BARİYERLER İLE TIR ARASINA SIKIŞTI

Kaza TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü mevkiinde gece saatlerinde yaşandı. Ankara tarafına doğru giden Suriye uyruklu Muhammed A. hakimiyetindeki tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Ozan Çanakçı idaresindeki otomobile yandan çarptı.

Otomobil bariyerlere sıkıştı

TIR ŞÖFÖRÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bariyerler ile tırın arasına sıkışan otomobil hurdaya dönerken, tır savrularak devrildi. Yaşanan kazada otomobilin sürücüsü Ozan Çanakçı ile eşi ve 6 aylık çocuğu yaralanırken, tır sürücüsü Muhammed A. olay yerinden kaçtı.

Otomobil bariyerlere sıkıştı

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan tır şöförünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobil bariyerlere sıkıştı

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