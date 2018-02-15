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Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Bostancı’da kontrolden çıkan bir otomobil durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 15.02.2018 - 09:01..
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Olay, 07.00 saatlerinde, Bostancı Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı, IDO önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ekici yönetimindeki 34 HL 643 plakalı lüks marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak İDO önünde durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı.

2 KİŞİ OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otobüs ileri doğru kayarken, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki 2 kişi, çevrede ki vatandaşların yardımı ile otomobilden güçlükle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve112 sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan şahıssa ve sürücü Hasan Ekici’ye olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü.

Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada tedavi altına alınan yaralıların Hasan Ekici’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ismi öğrenilemeyen bir şahısın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada otobüsün içerisindeki yolculardan yaralanan olmadı. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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