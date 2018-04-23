taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,1087
EURO
5,0186
ALTIN
174,81
PETR
74,3300

Otomobil buğday tarlasına yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday tarlasına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA | 23.04.2018 - 20:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Selçuk Yaşar yönetimindeki 35 JF 280 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak buğday tarlasına devrildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Kazada, sürücü Selçuk ile otomobilde bulunan eşi Sevim, çocukları Zeynep Beren ve Ömer Asaf Yaşar yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil buğday tarlasına yuvarlandı: 1 ölü

1 KİŞİ ÖLDÜ

Acil serviste doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Zeynep Beren Yaşar, hayatını kaybetti.

Zeynep Beren Yaşar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralılar ise ilk müdahale sonrası Adıyaman  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil buğday tarlasına yuvarlandı: 1 ölü



Otomobil buğday tarlasına yuvarlandı: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan, Meclis'teki tartışmayla ilgili konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki gerginlikle ilgili, "Her şeyi hoş görürüm ama yalana tahammül edemem" dedi.
İstanbul'da 23 Nisan güzelliği
23 Nisan'ın resmi tatil olması ve havanın güzel olmasıyla birleşince İstanbul'da trafiksiz güzel bir gün yaşanıyor.
Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı
Terör örgütü PKK'dan temizlenen Şırnak Silopi'de 6 yıl sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açık havada kutlandı. Törenlere ilçe stadı ev sahipliği yaptı.
Trabzon'da kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı
Trabzon Ortahisar'da 2006'da yapımına başlanan Molla Halil Camisi kiliseye benzediği için yardım alamıyor ve 12 yıldır tamamlanamıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

357
Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

293
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

110
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

404
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

177
Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibi

Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibi

107
Kılıçdaroğlu '20 Temmuz darbesi' deyince tartışma çıktı

Kılıçdaroğlu '20 Temmuz darbesi' deyince tartışma çıktı

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM