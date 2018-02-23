Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

Performans araçlarına meraklı olanlar ve özellikle Volvo markasını yakından tanıyanlar, Polestar'a çok da yabancı olmasa gerek. Daha önce Volvo'nun bir kolu olarak üretim yapan ve Geely'e bağlı olan Polestar, yeni gözbebeği Polestar 1'i sürücülerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

'ELEKTRİKLİ OTOMOBİL' FURYASINA KAYITSIZ KALMADILAR

Volvo'nun yarış otomobillerinin de üretimini yapan Polestar, son dönemde artarak devam eden elektrikli otomobil ilgisine kulak tıkamadı. Tamamen elektrikli olarak üretilecek olan Polestar 1, bu alandaki atılımların son halkalarından biri olacak.

MENZİLİ DÜŞÜK

Tesla'ya rakip olabilmek için çalıştıklarını vurgulamaktan çekinmeyen Polestar yetkilileri, Polestar 1'in saf menzilinin 150 kilometre olduğunu açıkladı. Tesla'nın menzil değerlerine baktığımızda oldukça düşük görünen bu mesafe, ileride markanın geliştirmesi gereken kısımların başında geliyor.

VOLVO S90 KASASININ COUPE VERSİYONU

Polestar 1, kasa tasarımı olarak Volvo S90'ın neredeyse birebir kopyası. Aracı tasarım olarak farklı kılan tek yön, coupe formunda olması. Ayrıca aracın gövdesi tamamen karbon fiber yapıya sahip. Bu haliyle oldukça göz alıcı görünen Polestar 1, 600 beygirlik motoruyla performans anlamında da olumlu işaretler veriyor.

ÜRETİM 2019 YILINDA BAŞLIYOR, FİYAT 170 BİN DOLAR

Polestar 1 için firmanın öngördüğü üretime başlama tarihi, 2019 yılının ortaları olarak belirtiliyor. Çin'de kurulacak yeni fabrikada üretimi yapılacak olan Polestar 1'in, yılda 500 adet üretilmesi planlanıyordu. Ancak bu rakam, yoğun talep nedeniyle artırıldı. Aracın fiyatı henüz açıklanmasa da, otomobil otoritelerinin Polestar 1 için beklediği satış fiyatı 150-170 bin dolar aralığında.

POLESTAR 2 YOLDA

Markanın ikinci modeli olarak hazırlanan Polestar 2, Tesla Model S'e rakip olarak piyasaya sürülecek. Sedan formunda tasarlanan araç, Polestar 1'e oranla çok daha uygun fiyatlara alıcı bulabilecek. Polestar 2 için belirlenen piyasa çıkış tarihi ise 2020'nin sonları...