taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.709
USD
3,7914
EURO
4,6631
ALTIN
162,01
PETR
66,4100

Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

Volvo'nun bir kolu olarak faaliyet gösteren Polestar, bağımsızlığını Polestar 1 ile ilan ediyor.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 16:02..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Performans araçlarına meraklı olanlar ve özellikle Volvo markasını yakından tanıyanlar, Polestar'a çok da yabancı olmasa gerek. Daha önce Volvo'nun bir kolu olarak üretim yapan ve Geely'e bağlı olan Polestar, yeni gözbebeği Polestar 1'i sürücülerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

'ELEKTRİKLİ OTOMOBİL' FURYASINA KAYITSIZ KALMADILAR

Volvo'nun yarış otomobillerinin de üretimini yapan Polestar, son dönemde artarak devam eden elektrikli otomobil ilgisine kulak tıkamadı. Tamamen elektrikli olarak üretilecek olan Polestar 1, bu alandaki atılımların son halkalarından biri olacak.

Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

MENZİLİ DÜŞÜK

Tesla'ya rakip olabilmek için çalıştıklarını vurgulamaktan çekinmeyen Polestar yetkilileri, Polestar 1'in saf menzilinin 150 kilometre olduğunu açıkladı. Tesla'nın menzil değerlerine baktığımızda oldukça düşük görünen bu mesafe, ileride markanın geliştirmesi gereken kısımların başında geliyor.

Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

VOLVO S90 KASASININ COUPE VERSİYONU

Polestar 1, kasa tasarımı olarak Volvo S90'ın neredeyse birebir kopyası. Aracı tasarım olarak farklı kılan tek yön, coupe formunda olması. Ayrıca aracın gövdesi tamamen karbon fiber yapıya sahip. Bu haliyle oldukça göz alıcı görünen Polestar 1, 600 beygirlik motoruyla performans anlamında da olumlu işaretler veriyor.

Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

ÜRETİM 2019 YILINDA BAŞLIYOR, FİYAT 170 BİN DOLAR

Polestar 1 için firmanın öngördüğü üretime başlama tarihi, 2019 yılının ortaları olarak belirtiliyor. Çin'de kurulacak yeni fabrikada üretimi yapılacak olan Polestar 1'in, yılda 500 adet üretilmesi planlanıyordu. Ancak bu rakam, yoğun talep nedeniyle artırıldı. Aracın fiyatı henüz açıklanmasa da, otomobil otoritelerinin Polestar 1 için beklediği satış fiyatı 150-170 bin dolar aralığında.

Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1

POLESTAR 2 YOLDA

Markanın ikinci modeli olarak hazırlanan Polestar 2, Tesla Model S'e rakip olarak piyasaya sürülecek. Sedan formunda tasarlanan araç, Polestar 1'e oranla çok daha uygun fiyatlara alıcı bulabilecek. Polestar 2 için belirlenen piyasa çıkış tarihi ise 2020'nin sonları...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor
Alman devi Porsche, efsane 911 modelinin yeni jenerasyonu olan 992'yi Paris Motor Show'da tanıtacak.
Tesla, Alman devlerini tahtından etti
Son dönemin gözdesi, elektrikli otomobillerin atası Tesla, Avrupa'daki satış rakamlarıyla lüks Alman otomobilleri geride bıraktı.
Peugeot'dan göz kamaştıran tasarımıyla yeni 508
Son yıllarda tasarladığı otomobillerle beğeni toplayan Peugeot, amiral gemisi 508'in yeni versiyonuyla da iddialı.
6,5 milyon liralık Rolls-Royce Türkiye'de 'yok' satacak
Dünyanın en pahalı araçlarından biri olan Rolls-Royce Phantom, Türkiye'ye geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

474
İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

111
Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

145
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

96
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
Ateist adamın defin vasiyeti

Ateist adamın defin vasiyeti

261
Sivil teröristler iş başında

Sivil teröristler iş başında

313
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM