Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 kişi öldü

Kazada elektrikli bisiklet sürücü 59 yaşındaki Şükrü Tunalı ile arkasında yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Yücel Tunalı olay yerinde can verdi.

Kaza, Çorlu Tekirdağ yolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan Çorlu'ya giden Recep Özdağ, yönetimindeki 59 JC 993 plakalı otomobiliyle

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Şükrü Tunalı ve arkasında yolcu olarak bulunan Yücel Tunalı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.





OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ilgili olarak otomobil sürücüsü Recep Özdağ, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.