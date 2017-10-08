taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6479
EURO
4,2795
ALTIN
149,80
PETR
55,5000

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 kişi öldü

Tekirdağ'da ana yola çıkan elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.

08.10.2017 - 23:06
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kazada elektrikli bisiklet sürücü 59 yaşındaki Şükrü Tunalı ile arkasında yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Yücel Tunalı olay yerinde can verdi.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 kişi öldü

Kaza, Çorlu Tekirdağ yolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan Çorlu'ya giden Recep Özdağ, yönetimindeki 59 JC 993 plakalı otomobiliyle

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Şükrü Tunalı ve arkasında yolcu olarak bulunan Yücel Tunalı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 kişi öldü

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ilgili olarak otomobil sürücüsü Recep Özdağ, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da hastanede yangın
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri Ek Binasında yangın çıktı.
Bursa'da otomobil okul bahçesine düştü
Okul bahçesine düşen otomobilin şoförü yaralandı.
Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü
Vincin çarptığı yaya üst geçidi otomobilin üstüne yıkıldı, 1 kişi yaralandı.
15 ayda 102 kilo veren Antalyalı
Tüp mide ameliyatıyla 15 ayda 102 kilo veren Haluk Özsay, kendisini tanıyamayanlara kimliğini göstermek zorunda kalıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD vizeleri askıya aldı

ABD vizeleri askıya aldı

1200
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

251
Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

187
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

41
TSK'dan İdlib'e top atışı

TSK'dan İdlib'e top atışı

136
Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e sert açıklamalar

Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e sert açıklamalar

154
FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak namaza başladı

FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak namaza başladı

363
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM