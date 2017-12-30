Otomobil evin bahçesine düştü: 1 yaralı

Osmaniye'de ciddi bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son günlerde şahsına yönelik yapılan açıklamalara karşı: "Saygısızlık devam ediyor, görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim." dedi.

1 Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra, net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

2 İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları İran'ın bazı şehirlerinde "hayat pahalılığı" gerekçesiyle düzenlenen protestolara dikkatle bakıldığında "Gezi" havası alınıyor. "Duran kadın"lı eylemleri bile var.

3 Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz?" dedi.

4 YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım Hakan Şükür'ü yıllar evvel uyardığını söyleyen Yılmaz Vural, "Vatan haini olmayı tercih etti" dedi.

5 Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı Arap dünyasında taht savaşları var. Suudi Arabistan, kendisi gibi düşünmeyen ülkelere müdahale ediyor. Bu defa hedeflerinde Ürdün var: Ürdün istihbaratı olası bir darbe girişimini engelledi.

6 Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem Bursa'da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırılırken, araçlar ve tatilciler Takbul adı verilen ve anında sorgulayan özel gözlüklerle inceleniyor.