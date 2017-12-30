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Otomobil evin bahçesine düştü: 1 yaralı

Kırıkkale’de bir otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada sürücü yaralandı.

İHA | 30.12.2017 - 16:34..
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Kırıkkale’de bir otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kaza, saat 14.45’te Halide Edip Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobil evin bahçesine düştü: 1 yaralı

BİR EVİN AVLUSUNA DEVRİLDİ

Hülya Yılmaz’ın kullandığı otomobil, 466. Sokağa dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak bir evin avlusuna devrildi.

Otomobil evin bahçesine düştü: 1 yaralı

YARALININ DURUMU İYİ

Kazada hafif şekilde yaralanan Hülya Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen otomobil ise bulunduğu yerden vinç ve çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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