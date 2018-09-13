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Otomobil hırsızını kolundaki örümcek dövmesi ele verdi

Adana'da askerden firar edip arkadaşıyla birlikte otomobil çalan 22 yaşındaki Oğuzhan İ., kolundaki 'örümcek' dövmesinden yakalandı.

DHA | 13.09.2018 - 11:58..
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Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta Hüseyin Kozak, akşam evinin önüne koyduğu modifiyeli otomobilini sabah kalktığında bulamadı. Kozak'ın şikayeti üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerin yüzleri net olarak görülmese de otomobilin Pozantı ilçesi üzerinden Niğde'nin Çamardı ilçesine doğru patika yollardan gittiğini saptadı.

Otomobil hırsızını kolundaki örümcek dövmesi ele verdi

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Güzergahı takip eden polis, otomobili Çamardı ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin 4 lastiği patlak olan otomobilde parmak izi kalmasın diye dokundukları noktaları bezle sildiği, plaka takip sistemine (PTS) yakalanmamak için de plakalarını söktüğü anlaşıldı.

ÖRÜMCEK DÖVMESİNDEN YAKALANDI

PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, çalıntı otomobilin görüntülerine ulaştı, sürücünün sol kolunda ise örümcek dövmesi olduğu görüldü. Dövmeden yola çıkan polis, aynı dövmenin Samsun'da askerlik yapan daha önce de iki kez firar edip otomobil çalan Oğuzhan İ.'ye benzediği belirlendi. Polisin, komutanlarına ulaştığı Oğuzhan İ.'nin yine firarda olduğunu öğrenince Adana'daki evine baskın yaptı. Sabah uyurken yakalanan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf edip, otomobili arkadaşı 24 yaşındaki Ali K. ile çaldığını söyledi.

Gözaltın alınan Ali K.'yı da  suçunu itiraf etti. 2 şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Otomobil hırsızını kolundaki örümcek dövmesi ele verdi

Otomobil hırsızını kolundaki örümcek dövmesi ele verdi

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