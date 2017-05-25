taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.314
USD
3,5647
EURO
4,0000
ALTIN
144,24
PETR
53,8900

Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

Konya'da park halindeki otomobili çalan biri Suriye uyruklu 2 kişi, parkta çekirdek yerken yakalandı.

25.05.2017 - 01:15
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşısında meydana gelen olayda, park halindeki 26 DH 891 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

PARKTA ÇEKİRDEK YERKEN YAKALANDILAR

Olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüphe üzerine bir parkta çekirdek yiyen iki kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını yaptı. Aramada, 37 yaşındaki Murat Kızıl ile Suriye uyruklu 18 yaşındaki Abdülmecit El Başe olduğu belirlenen kişilerin üzerinde, uzaktan kumanda ile bir araca ait anahtar bulundu. Çelişkili ifadeler veren şüpheliler, gözaltına alındı.

Başe, emniyetteki sorgusunuda 26 DH 891 plakalı otomobili çalıp, merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye bıraktıklarını söyledi.

Hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan Murat Kızıl ise, 10 gün önce parkta tanıştığını söylediği Başe'nin, kapılarının açık olduğunu ve üzerinde anahtarının bulunduğunu söylemesi üzerine, aracı gezmek için aldıklarını öne sürdü.
Otomobil sahibine teslim edilirken, şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.


Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

İlginizi Çekebilir
Elazığ'da saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
Makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamadı.
Polisi uğraştıran alkollü şahıs gözaltına alındı
Edirne'de uygulama sırasında polisle tartışan alkollü kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Eyüp'te sahte içki operasyonu
bir depoya düzenlenen operasyonda,10 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.
Üsküdar'da otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu
Park halindeki otomobilin içerisinde kafasından 1 el tabanca ile ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

44
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

50
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

17
FETÖ sanığından itiraflar

FETÖ sanığından itiraflar

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de görüşme takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de görüşme takvimi

2
Üsküdar'da otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu

1
Manchester saldırısı failinin kardeşi Libya'da yakalandı

Manchester saldırısı failinin kardeşi Libya'da yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM