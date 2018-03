Başakşehir'de dün saat 22.00 sıralarında, otomobil çaldığı fark edilen iki şüpheli kaçmaya çalışınca, filmleri aratmayan bir hırsız- polis kovalamacası yaşandı.

KALDIRIMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çalıntı otomobille kapalı olan sokakta köşeye sıkışan oto hırsızları, kaldırımdan kaçmaya çalışınca arkadan gelen 2 polis tarafından aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmak istendi.

Olay anı, mahalle sakinleri tarafından an be an cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Oto hırsızları polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı ViDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

6 el ateş açılan otomobildeki iki şüpheli tüm kaçma çabalarına rağmen başarılı olamayarak polis tarafından gözaltına alındı.