taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.284
USD
3,8114
EURO
4,6540
ALTIN
160,83
PETR
64,8900

Oto hırsızları polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 01.03.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Oto hırsızları polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı

Başakşehir'de dün saat 22.00 sıralarında, otomobil çaldığı fark edilen iki şüpheli kaçmaya çalışınca, filmleri aratmayan bir hırsız- polis kovalamacası yaşandı.

KALDIRIMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çalıntı otomobille kapalı olan sokakta köşeye sıkışan oto hırsızları, kaldırımdan kaçmaya çalışınca arkadan gelen 2 polis tarafından aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmak istendi.

Olay anı, mahalle sakinleri tarafından an be an cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Oto hırsızları polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı ViDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

6 el ateş açılan otomobildeki iki şüpheli tüm kaçma çabalarına rağmen başarılı olamayarak polis tarafından gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yurt genelinde hava durumu
Batı Trakya’dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası hafta sonu yurdu terk edecek.
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 23 ilde düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda, 53 şüpheliden 42’si gözaltına alındı.
FETÖ'nün hücre evi sorumlusu kadın yakalandı
Bursa’da, FETÖ'den aranan kişileri kiraladığı "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yerleştiren, onlara elden para dağıtan kadın ile eşi yakalandı.
AYM kararı: Resmi nikahsız eşe nafaka yok
Anayasa Mahkemesinin, resmi nikahsız birlikte yaşadığı kişiden ayrılan kadına nafaka verilemeyeceğine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

83
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

65
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

276
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

167
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

66
İsrail'de Trump parası basıldı

İsrail'de Trump parası basıldı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM