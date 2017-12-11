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Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA | 11.12.2017 - 16:40..
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4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Yeni Sanayi kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Semih B.(24) idaresindeki 26 BA 583 plakalı otomobil ile Özkan K.(29) idaresindeki 09 BCR 36 plakalı kamyonet çarpıştı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisi ile otomobil ters dönerken otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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