Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Bayern Münih cephesi Beşiktaş'ı değerlendirdi. Futbolcular ve teknik adam, siyah-beyazlı ekibin tehlikeli olduğu görüşünde hem fikir.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye'den çekilme açıklamasının ardından Kremlin sözcüsü Peskov, çekilmenin ne kadar süreceğini açıkladı.

Adana'da kocasına şiddet uyguladığı iddia edilen kadına, üçüncü kez eşinin konutuna ve iş yerine yaklaşmama cezası verildi.

Televizyona çıkıyor diye karısından dayak yedi

1 Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

2 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

3 Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.

4 Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura Sarıyer'de sabaha karşı kaza yapan Burak Yılmaz'a, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı için 1 milyon 425 bin lira masraf çıktı.

5 En İyi YouTuber Enes Batur Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı. Bu sene verilen ödüller arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü, Enes Batur'un oldu.

6 Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt önceki akşam Karaköy’deydi.