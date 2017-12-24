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Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

İHA | 24.12.2017 - 00:03..
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Merkez Doğunkent Mahallesi Semaver Sokak’ta meydana gelen kazada, M.A.(18) idaresindeki 23 FK 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen V.T. ve kızı G.T.’ye çarptı.

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayı gören vatandaşlar yaralı anne kıza müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı VİDEO

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

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